46’lık Nurgül Yeşilçay’ın gözlerden uzak tuttuğu ablası ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Nurgül’ün siz bir de ablasını görün...
İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile adını geniş kitlelere duyuran Nurgül Yeşilçay; Asmalı Konak, Paramparça, Gülperi, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol aldı. 2004–2010 yılları arasında evli kaldığı Cem Özer'den bir oğlu olan Yeşilçay, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Şimdilerde Necati Kocabay'la mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, son olarak ablası ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun ablasını görenler "İkizi gibi" yorumunda bulunurken hayranlıklarını gizleyemedi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın güzeller güzeli ablası...
14.10.2022 20:12 - Son Güncelleme: 14.10.2022 20:13
Paramparça, Gülperi, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, gözlerden uzak tutuğu ablasıyla gündem oldu.