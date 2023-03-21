46'lık Asena'nın son haline bakın! Gençleri cebinden çıkardı artık tam bir sarı fırtına! İbo Show'un gözde oryantali...
Tüm Türkiye onu İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show adlı programda tanıdı. Sergilediği danslarla gündemden düşmeyen Asena sonrasında dansı bıraktı. Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Şimdilerde bir gelinlik mağazası işleten Asena'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Asena'nın son hali.
21.03.2023 11:46 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:46
Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran ve İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazınan Asena, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.
Sektörde değiştiren ve bir gelinlik mağazası açan Asena, bu süreçte sosyal medyada paylaşım yaparak sevenleriyle sık sık etkileşim kuruyor. 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena değişimi ile adından söz ettirdi.
İŞTE SON HALİ
İbo Show'un gözde oryantallerinden olan Asena son olarak değiştirdiği imajı ile mest etti.