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Haberler Magazin 46 yaşındaki Zara güneşlendiği anları paylaştı! “Güneşi hissetmek” deyip sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu

46 yaşındaki Zara güneşlendiği anları paylaştı! “Güneşi hissetmek” deyip sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu

Tam adı Neşe Zara Yılmaz olan ünlü şarkıcı Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun bir süredir magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren şarkıcı, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı. Son halini "Güneşi hissetmek" notuyla yayınlayan Zara, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, yorum yağmuruna tutuldu. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

05.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 05.11.2022 01:43
46 yaşındaki Zara güneşlendiği anları paylaştı! “Güneşi hissetmek” deyip sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu

Kariyerine 90'lı yıllarda başlayan Türk Halk Müziğini güçlü sesi Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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46 yaşındaki Zara güneşlendiği anları paylaştı! “Güneşi hissetmek” deyip sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu

Uzun bir süredir magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren şarkıcı, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı.

46 yaşındaki Zara güneşlendiği anları paylaştı! “Güneşi hissetmek” deyip sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu

Son halini "Güneşi hissetmek" notuyla yayınlayan Zara, kısa sürede gündem oldu.

46 yaşındaki Zara güneşlendiği anları paylaştı! “Güneşi hissetmek” deyip sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu

Takipçileri Zara'nın paylaşımına "Güneşimiz şimdi doğdu", "Sen güneşe tutul, ben sana", "Sen bizim güneşimizsin" gibi yorumlar yapıldı.

46 yaşındaki Zara güneşlendiği anları paylaştı! “Güneşi hissetmek” deyip sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu

Ünlü oyuncunun son hali de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının değişimine dikkat çekerek "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.

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