46 yaşındaki Zara güneşlendiği anları paylaştı! “Güneşi hissetmek” deyip sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu
Tam adı Neşe Zara Yılmaz olan ünlü şarkıcı Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun bir süredir magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren şarkıcı, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı. Son halini "Güneşi hissetmek" notuyla yayınlayan Zara, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, yorum yağmuruna tutuldu. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
05.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 05.11.2022 01:43
Kariyerine 90'lı yıllarda başlayan Türk Halk Müziğini güçlü sesi Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Takipçileri Zara'nın paylaşımına "Güneşimiz şimdi doğdu", "Sen güneşe tutul, ben sana", "Sen bizim güneşimizsin" gibi yorumlar yapıldı.