46 yaşındaki Ebru Şallı’nın “Maaşına zam yaptım” dediği ilk göz ağrısına bakın! 19’luk koca delikanlı oldu! “Modellere taş çıkarır...”
Geçen günlerde EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasına yetişerek emekli olduğunu itiraf eden Ebru Şallı, dikkat çeken açıklamalarına yenilerini ekledi. EYT sonrası oğlu Beren Tan'ın haftalığına zam yaptığını esprili bir dille dile getiren Şallı'nın 19 yaşındaki oğlu da merak edildi. Ebru Şallı'nın Harun Tan'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen ilk göz ağrısını görenler ise hayran kaldı. Şallı'nın "Bero" diye seslendiği oğlu için "Modellere taş çıkarır", "Çok yakışıklı maşallah" gibi yorumlar yapıldı. İşte Ebru Şallı'nın açıklamaları ve ilk göz ağrısı Beren'in son hali...
Son dönemlerde sık sık magazin manşetlerinde yer alan Ebru Şallı, geçen günlerde EYT sonrası oğlu Beren'in haftalığına zam yaptığını esprili bir dille
Bir dönem pilates dersleriyle ekranlarda yer alan Ebru Şallı, geri dönüş sinyali verdi ve şöyle konuştu: "İnsanlar pilatesi ekranlarda benim sayemde öğrendi. Onlarla yapacağımız güzel günler gelecek. Artık bıkmadık mı bu dedikodulu programlardan. Yeter artık ya"
"HENÜZ İLK MAAŞI ALMADIM"
'EYT' yasasından faydalanarak emekli olan Şallı, henüz maaşını almadığını belirterek "Çok küçük yaşta işe başladığım için hakkım. Türk vatandaşı olarak 17 yaşından beri çalışıyorum. Güzel bir şey. Henüz ilk maaşı almadım ama geçen hafta bayram ikramiyesi diye bir şey geldi. Görünce şaşırdım ama gurur verici" dedi.
"MAAŞINA ZAM YAPTIM"
'EYT' sonrası oğlu Beren'in haftalığına zam yaptığını esprili bir dille söyleyen Ebru Şallı, "Bero'nun maaşına zam yaptım. Haftalığını her pazartesi hesabına yatırıyorum. Çok saygılı, efendi bir çocuk" ifadelerini kullandı.