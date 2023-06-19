46 yaşındaki Ebru Şallı’nın “Maaşına zam yaptım” dediği ilk göz ağrısına bakın! 19’luk koca delikanlı oldu! “Modellere taş çıkarır...”

"HENÜZ İLK MAAŞI ALMADIM"

'EYT' yasasından faydalanarak emekli olan Şallı, henüz maaşını almadığını belirterek "Çok küçük yaşta işe başladığım için hakkım. Türk vatandaşı olarak 17 yaşından beri çalışıyorum. Güzel bir şey. Henüz ilk maaşı almadım ama geçen hafta bayram ikramiyesi diye bir şey geldi. Görünce şaşırdım ama gurur verici" dedi.