46 senelik eşi Orhan Gencebay ile fotoğrafını paylaştı! Sevim Emre nazar boncuklarıyla donattı fotoğrafa yorum yağdı...

Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay, 1978 yılında kendi gibi oyuncu Sevim Emre ile nikah masasına oturdu. 1981 yılında çocukları Gökhan'ı kucağına alan çift 46 senelik mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilmeye devam ediyor. Son olarak şu aralar ekranlardan uzak hayat süren Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 46 senelik eşi Orhan Gencebay ile fotoğrafını paylaşan Sevim Emre, takipçilerini seneler öncesine götürdü. İşte usta sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin o paylaşımı...