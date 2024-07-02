46 senelik aşk! Orhan Gencebay eşi Sevim Emre'nin doğum gününü böyle kutladı! "Seni çok seviyorum bestelerimin en büyük ilhamkarı..."

1978 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Sevim Emre ile hayatını birleştiren Orhan Gencebay, o günden bu yana eşiyle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Son olarak Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, 46 yıllık aşkı Sevim Emre'nin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Orhan Gencebay, o video ile eşine olan sevgi ve minnettarlığını bir kez daha gözler önüne serdi...
Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, 46 yıllık aşkı Sevim Emre'nin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Gencebay, çektiği duygusal video ile eşine olan sevgi ve minnettarlığını bir kez daha gözler önüne serdi...
Usta sanatçı Orhan Gencebay bundan tam 46 sene önce 1978 yılında Sevim Emre ile nikah masasına oturdu.
Sevim Emre, ilk kez 1961 yılında sinema filminde rol aldı ve 1963 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen ünlü oyuncu, assolist olarak çeşitli mekanlarda şarkıcılık da yaptı.