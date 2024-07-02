46 senelik aşk! Orhan Gencebay eşi Sevim Emre'nin doğum gününü böyle kutladı! "Seni çok seviyorum bestelerimin en büyük ilhamkarı..."

1978 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Sevim Emre ile hayatını birleştiren Orhan Gencebay, o günden bu yana eşiyle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Son olarak Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, 46 yıllık aşkı Sevim Emre'nin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Orhan Gencebay, o video ile eşine olan sevgi ve minnettarlığını bir kez daha gözler önüne serdi...