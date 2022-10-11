45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...
"O Şimdi Asker" şarkısıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ekinci, çok konuşulan açıklamalarına yenilerini ekledi. Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray ile ilgili itirafı dikkat çeken Tuğba Ekinci, keşfedilme hikayesini de izleyenlerle paylaştı. Kariyeri ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Ekinci'nin "Bugün başlasam donumda sallarım" sözleri de dikkat çekti. İşte Tuğba Ekinci'nin o açıklamaları...
11.10.2022 18:38 - Son Güncelleme: 11.10.2022 18:54
"O Şimdi Asker" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.