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Haberler Magazin 45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...

45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...

"O Şimdi Asker" şarkısıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ekinci, çok konuşulan açıklamalarına yenilerini ekledi. Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray ile ilgili itirafı dikkat çeken Tuğba Ekinci, keşfedilme hikayesini de izleyenlerle paylaştı. Kariyeri ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Ekinci'nin "Bugün başlasam donumda sallarım" sözleri de dikkat çekti. İşte Tuğba Ekinci'nin o açıklamaları...

11.10.2022 18:38 - Son Güncelleme: 11.10.2022 18:54
45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...

"O Şimdi Asker" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TUĞBA EKİNCİ ''DONUMDA SALLARIM'' DEYİP AÇIKLADI | VİDEO

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45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...

Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ekinci, kariyerinin başlangıç noktasını anlattı.

45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...

"ŞEZLONGDA GÜNEŞLENİRKEN KEŞFETTİ"
Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Müziğe olan ilgin ne başladı" sorusu üzerine Ekinci şunları söyledi: "Ben oyuncu oldum önce, oyunculuğa da şöyle kapak attım. Güneşlenirken Osman Sınav keşfetti. Ben daha 22 yaşında falanım.

45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...

Osman Sınav'ın da tercihiydi sıfırları keşfetmek. Orayı kiralamışlar bir sezon, çekim için. Kendileri ajanstan bir kızla anlaşmışlar oyuncu vasfında ama memnun kalmamışlar. Osman Bey de beni ortalıkta görüyor.

45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...

Yanımıza geldi. Ben o zamanlar bir gruplayım. Geldi "Yapabilir misiniz Tuğba Hanım, sizi uzaktan gördük" dedi. Öncesinde tanışmıştık. Ben 'Valla hiç denemedim kamera karşısında olmayı denerim sizin için' dedim. Öyle başladı yani.

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