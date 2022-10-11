45’lik Tuğba Ekinci içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Türkan Şoray itirafı dikkat çekti! Her şeyi açıkladı: Donumda sallarım...

Yanımıza geldi. Ben o zamanlar bir gruplayım. Geldi "Yapabilir misiniz Tuğba Hanım, sizi uzaktan gördük" dedi. Öncesinde tanışmıştık. Ben 'Valla hiç denemedim kamera karşısında olmayı denerim sizin için' dedim. Öyle başladı yani.