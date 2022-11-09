45’lik Tuğba Ekinci eski eşi bakın hangi şarkıcı çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...
Sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine gündem oldu. Siyah deri bir mayo benzeri tulum ve file çorapla poz veren Ekinci'nin paylaşımı herkesi şaşkına çevirirken ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düşen Ekinci'nin en çok ise özel hayatı merak edildi. Ekinci'nin bir dönem ünlü şarkıcıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tuğba Ekinci'nin 5 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...
09.11.2022 18:29 - Son Güncelleme: 09.11.2022 18:29