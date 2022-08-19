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Haberler Magazin 45’lik Tuğba Altıntop'un siyah bikinili pozları olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! Rafet El Roman’ın büyük kızından yorum gecikmedi

45’lik Tuğba Altıntop'un siyah bikinili pozları olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! Rafet El Roman’ın büyük kızından yorum gecikmedi

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, kısa sürede adını geniş kitlelere duyururken aynı yıl Rafet El Roman ile nikah massına oturdu. Bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızı olan Altıntop, olaylı boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Altıntop, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatil için Bodrum'a giden ünlü isim, siyah bikinili pozlarını Instagram'da yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımlara kızı Su El Roman'da kayıtsız kalamadı. Öte yandan Tuğba Altıntop'un son hali ağızları açık bıraktı. İşte Tuğba Altıntop'un o pozları...

19.08.2022 22:08 - Son Güncelleme: 19.08.2022 22:08
45’lik Tuğba Altıntop’un siyah bikinili pozları olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! Rafet El Roman’ın büyük kızından yorum gecikmedi

1996 Miss Turkey güzeli olan ünlü isim aynı yıl Rafet El Roman ile evlendi ve çiftin bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su adında iki kızları oldu.

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45’lik Tuğba Altıhttps://itkv.tmgrup.com.tr/album/2022/08/19/45lik-tugba-altintopun-siyah-bikinili-pozlari-olay-oldu-sosyal-medya-calkalandi-rafet-el-romanin-buyuk-kizinda-1660935697401.jpgntop’un siyah bikinili pozları olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! Rafet El Roman’ın büyük kızından yorum gecikmedi

Olaylı bir şekilde boşanan ikilinin, ayrılık süreci de evlilikleri gibi sık sık magazin gündeminde yer aldı.

45’lik Tuğba Altıntop’un siyah bikinili pozları olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! Rafet El Roman’ın büyük kızından yorum gecikmedi

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Altıntop, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

45’lik Tuğba Altıntop’un siyah bikinili pozları olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! Rafet El Roman’ın büyük kızından yorum gecikmedi

Tatil için Bodrum'a giden ünlü isim, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

45’lik Tuğba Altıntop’un siyah bikinili pozları olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! Rafet El Roman’ın büyük kızından yorum gecikmedi
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