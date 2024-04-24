45’lik Selen Görgüzel estetik sonrası son halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu! “Pardon tanışıyor muyduk?”

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Açıklamalarıyla da çok konuşulan Görgüzel, geçen günlerde ise suratı bandajlı fotoğrafıyla gündeme gelmişti. Yüz gerdirme operasyonu geçiren ünlü şarkıcı, estetik sonrası son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Görgüzel'in son hali, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Selen Görgüzel'in son hali...
Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran Görgüzel, geçen günlerde de suratı bandajlı fotoğrafıyla gündeme geldi.
Ünlü isim, "Çok gergin olduğum doğrudur" notuyla paylaştığı suratı bandajlı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.