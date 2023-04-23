45'lik Emine Ün “Bayram güzelliği” deyip kumsaldan paylaştı! 18 yaşındaki kızı Duru Kınay’ı gören şoke oldu! “Hangisi Emine Ün?”
Canısı filmiyle hafızalara kazınan 45 yaşındaki oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı. Kızıyla kumsal pozunu paylaşan Ün, "Bayram güzelliği" ifadelerini kullandı. 18 yaşındaki Duru Kınay'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Hangisi Emine Ün?", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün ve biricik Duru Kınay...
23.04.2023 15:50 - Son Güncelleme: 23.04.2023 15:50
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı.
Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Hangisi Emine Ün?", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.