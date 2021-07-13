45 yaşındaki Zara tatil pozunu paylaştı! Güzelliği ile mest etti göğüs dekoltesine uyguladığı sansür dikkat çekti
45 yaşındaki Zara tatil pozunu paylaştı! Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Zara, geçtiğimiz günlerde tekne pozlarıyla adından söz ettirmişti. Zara, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatilden paylaşımlarına devam eden ünlü şarkıcı, siyah pareosu ile teknede verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcının göğüs dekoltesini sansürlemek için tercih ettiği yöntem ise dikkat çekti. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan tatil pozu…
13.07.2021 17:54
- Son Güncelleme: 13.07.2021 18:13
Güzel havanın tadını çıkarmaya devam eden ünlü şarkıcı Zara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yayınladığı tekne pozları ile gündeme gelmişti.
45 yaşındaki şarkıcı, çok konuşulan tatil pozlarına yenisini ekledi. Zara, siyah pareosu ile teknede verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
TAKİPÇİLERİ İLTİFAT YAĞDIRDI
Zara'nın takipçileri ünlü şarkıcının yaşına işaret ederek "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar Zara'yı teğet geçmiş", "Hiç yaşlanmıyor, maşallah" yorumlarında bulundu.
Öte yandan Zara'nın göğüs dekoltesini gül emojisi ile sansürlemesi de dikkatlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Madem sansürleyeceksin neden paylaşıyorsun" diyerek ünlü ismi eleştirdi.