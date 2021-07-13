45 yaşındaki Zara tatil pozunu paylaştı! Güzelliği ile mest etti göğüs dekoltesine uyguladığı sansür dikkat çekti

45 yaşındaki Zara tatil pozunu paylaştı! Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Zara, geçtiğimiz günlerde tekne pozlarıyla adından söz ettirmişti. Zara, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatilden paylaşımlarına devam eden ünlü şarkıcı, siyah pareosu ile teknede verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcının göğüs dekoltesini sansürlemek için tercih ettiği yöntem ise dikkat çekti. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan tatil pozu…

13.07.2021 17:54 - Son Güncelleme: 13.07.2021 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





