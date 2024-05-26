45 yaşındaki Mine Tugay’dan dikkat çeken paylaşım! Vücudunun esnekliğini gözler önüne serdi! Gören dönüp bir daha baktı

Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yayınladığı bir video ile vücudunun esnekliğini gözler önüne seren ünlü oyuncuya "Kim der 45 yaşında", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...