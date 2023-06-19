45 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu’ndan tatil pozu geldi! En cesur haliyle tekneden paylaştı! Yalı Çapkını’nın İfakat’ına bakın...
Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatil pozlarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. En cesur haliyle kamera karşısına geçen 45 yaşındaki oyuncunun tekne pozu çok konuşuldu. İşte Gülçin Santırcıoğlu'nun o paylaşımı...
19.06.2023 16:12 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:12