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Haberler Magazin 45 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu’ndan tatil pozu geldi! En cesur haliyle tekneden paylaştı! Yalı Çapkını’nın İfakat’ına bakın...

45 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu’ndan tatil pozu geldi! En cesur haliyle tekneden paylaştı! Yalı Çapkını’nın İfakat’ına bakın...

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatil pozlarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. En cesur haliyle kamera karşısına geçen 45 yaşındaki oyuncunun tekne pozu çok konuşuldu. İşte Gülçin Santırcıoğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
19.06.2023 16:12 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:12
45 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu’ndan tatil pozu geldi! En cesur haliyle tekneden paylaştı! Yalı Çapkını’nın İfakat’ına bakın...

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Satırcıoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

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45 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu’ndan tatil pozu geldi! En cesur haliyle tekneden paylaştı! Yalı Çapkını’nın İfakat’ına bakın...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatil pozlarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi.

45 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu’ndan tatil pozu geldi! En cesur haliyle tekneden paylaştı! Yalı Çapkını’nın İfakat’ına bakın...

Ünlü oyuncu, teknede verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

45 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu’ndan tatil pozu geldi! En cesur haliyle tekneden paylaştı! Yalı Çapkını’nın İfakat’ına bakın...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

45 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu’ndan tatil pozu geldi! En cesur haliyle tekneden paylaştı! Yalı Çapkını’nın İfakat’ına bakın...

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen 45 yaşındaki oyuncuya beğeni yağdı.

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