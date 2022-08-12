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Haberler Magazin 45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere meydan okudu! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! “Bir pozlar, bir havalar...”

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere meydan okudu! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! “Bir pozlar, bir havalar...”

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, hem güzelliği hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan Şener, bu kez tatil pozlarıyla gündeme geldi ve fit haliyle "Kim der iki çocuk annesi" dedirtti. Mayolu pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Şener, kısa sürede Instagram'ın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Demet Şener'in o pozları...

12.08.2022 18:20 - Son Güncelleme: 12.08.2022 18:20
45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere meydan okudu! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! “Bir pozlar, bir havalar...”

1995 Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener'in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.

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45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere meydan okudu! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! “Bir pozlar, bir havalar...”

Kutluay'dan boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan ancak evliliği 19 ay süren ünlü manken, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere meydan okudu! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! “Bir pozlar, bir havalar...”

Şimdilerde Tolga Arman'la mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere meydan okudu! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! “Bir pozlar, bir havalar...”

Ünlü manken, son olarak sosyal medya pozlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere meydan okudu! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! “Bir pozlar, bir havalar...”

Şener, paylaşımının altına da "Güneşte mi gölgede mi karar veremedim. Atlayıp çıkacaktım halbuki... Bi pozlar, bi havalar... Güzel bir hafta sonu olsun hepimize" notunu ekledi.

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