45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla gençlere meydan okudu! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! “Bir pozlar, bir havalar...”
45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, hem güzelliği hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan Şener, bu kez tatil pozlarıyla gündeme geldi ve fit haliyle "Kim der iki çocuk annesi" dedirtti. Mayolu pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Şener, kısa sürede Instagram'ın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Demet Şener'in o pozları...
12.08.2022 18:20 - Son Güncelleme: 12.08.2022 18:20
1995 Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener'in 13 yıl aynı yastığa baş koyduğu İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.