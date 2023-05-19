45 yaşındaki Arzu Yanardağ'ın son halini görenler inanamadı "Paşa gönlüm ve keyfimin kahyasının ortak kararı" Gitti komple kestirdi
45 yaşındaki ünlü oyuncu Arzu Yanardağ rol aldığı filmin setinde evlilik teklifi aldı... 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başlayan, başından 2 evlilik teklifi geçen Arzu Yanardağ rol aldığı filmin setinde, sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi almıştı geçtiğimiz aylarda. Sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Yanardağ yeni imajıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
19.05.2023 15:10 - Son Güncelleme: 19.05.2023 16:01
İŞTE YANARDAĞ'IN KISACIK KESTİRDİĞİ SAÇLARI
Arzu Yanardağ radikal bir karar alarak saçlarını kısacık kestirdi.