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Haberler Magazin 45 yaşındaki Arzu Yanardağ'ın son halini görenler inanamadı "Paşa gönlüm ve keyfimin kahyasının ortak kararı" Gitti komple kestirdi

45 yaşındaki Arzu Yanardağ'ın son halini görenler inanamadı "Paşa gönlüm ve keyfimin kahyasının ortak kararı" Gitti komple kestirdi

45 yaşındaki ünlü oyuncu Arzu Yanardağ rol aldığı filmin setinde evlilik teklifi aldı... 1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol olarak televizyon kariyerine başlayan, başından 2 evlilik teklifi geçen Arzu Yanardağ rol aldığı filmin setinde, sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi almıştı geçtiğimiz aylarda. Sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Yanardağ yeni imajıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

19.05.2023 15:10 - Son Güncelleme: 19.05.2023 16:01
45 yaşındaki Arzu Yanardağ’ın son halini görenler inanamadı Paşa gönlüm ve keyfimin kahyasının ortak kararı Gitti komple kestirdi

Bir süredir ekranlardan uzak duran Arzu Yanardağ, sosyal medyada epey aktif.

GALERİ DEVAM EDİYOR
45 yaşındaki Arzu Yanardağ’ın son halini görenler inanamadı Paşa gönlüm ve keyfimin kahyasının ortak kararı Gitti komple kestirdi

Yanardağ aynı filmde rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan teklifi almıştı geçtiğimiz aylarda.

45 yaşındaki Arzu Yanardağ’ın son halini görenler inanamadı Paşa gönlüm ve keyfimin kahyasının ortak kararı Gitti komple kestirdi

Evlilik teklifi aldığı andan bir kare sosyal medya hesabından yayınlayan Yanardağ, şunları yazmıştı:

Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet.

45 yaşındaki Arzu Yanardağ’ın son halini görenler inanamadı Paşa gönlüm ve keyfimin kahyasının ortak kararı Gitti komple kestirdi

KISACIK KESTİRDİ

Yanardağ bu kez yeni imajıyla gündemde.

45 yaşındaki Arzu Yanardağ’ın son halini görenler inanamadı Paşa gönlüm ve keyfimin kahyasının ortak kararı Gitti komple kestirdi

İŞTE YANARDAĞ'IN KISACIK KESTİRDİĞİ SAÇLARI

Arzu Yanardağ radikal bir karar alarak saçlarını kısacık kestirdi.

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