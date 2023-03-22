45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...
Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam karakterini canlandıran Işıl Yücesoy, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. "45 yaşında anne oldum" diyen Yücesoy, itirafları peş peşe sıralarken oyuncunun kızı merak konusu oldu. Yücesoy'un gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Işıl Yücesoy'un hayran bırakan güzeller güzeli kızı...
22.03.2023 20:38 - Son Güncelleme: 22.03.2023 20:38
1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atılan Işıl Yücesoy, 1975'te şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı.
Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerde rol alan oyuncu, son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Kariyeri ile sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan usta oyuncu Işıl Yücesoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.