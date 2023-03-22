45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...

Kariyeri ile sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan usta oyuncu Işıl Yücesoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.