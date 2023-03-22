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Haberler Magazin 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...

45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam karakterini canlandıran Işıl Yücesoy, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. "45 yaşında anne oldum" diyen Yücesoy, itirafları peş peşe sıralarken oyuncunun kızı merak konusu oldu. Yücesoy'un gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Işıl Yücesoy'un hayran bırakan güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr
22.03.2023 20:38 - Son Güncelleme: 22.03.2023 20:38
45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...

1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atılan Işıl Yücesoy, 1975'te şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı.

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45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...

Aynı yıl ilk 45'liği Çalamazsın Mutluluğu piyasaya sürüldü. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...

Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerde rol alan oyuncu, son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam rolüyle izleyici karşısına çıktı.

45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...

Kariyeri ile sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan usta oyuncu Işıl Yücesoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy itirafları peş peşe sıraladı! Kızını gören dilini ısırdı...

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "45 yaşında anne oldum. Ya ölürsem diye normal bir annenin 2 yılda verdiği eğitimi ben 6 ayda verdim.

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