4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın büyüyen karnı gözden kaçmadı! Ali Atay’ın biricik eşi karnı burnunda son halini yayınladı
Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, birkaç hafta önce hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan oyuncu, bu süreçte yaptığı karnı burnunda pozlarla da çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Vücudunu saran siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı. İşte Hazal Kaya'nın son hali...
25.09.2022 01:37 - Son Güncelleme: 25.09.2022 01:37
Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, birkaç hafta önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.