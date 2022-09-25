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Haberler Magazin 4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın büyüyen karnı gözden kaçmadı! Ali Atay’ın biricik eşi karnı burnunda son halini yayınladı

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın büyüyen karnı gözden kaçmadı! Ali Atay’ın biricik eşi karnı burnunda son halini yayınladı

Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, birkaç hafta önce hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan oyuncu, bu süreçte yaptığı karnı burnunda pozlarla da çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Vücudunu saran siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı. İşte Hazal Kaya'nın son hali...

25.09.2022 01:37 - Son Güncelleme: 25.09.2022 01:37
4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın büyüyen karnı gözden kaçmadı! Ali Atay’ın biricik eşi karnı burnunda son halini yayınladı

Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, birkaç hafta önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

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4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın büyüyen karnı gözden kaçmadı! Ali Atay’ın biricik eşi karnı burnunda son halini yayınladı

Yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulayan Hazla Kaya, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu da duyurmuştu.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın büyüyen karnı gözden kaçmadı! Ali Atay’ın biricik eşi karnı burnunda son halini yayınladı

İkinci bebeğine hamile olan Kaya, bu süreçte yaptığı karnı burnunda pozlarla da çok konuşulmuştu.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın büyüyen karnı gözden kaçmadı! Ali Atay’ın biricik eşi karnı burnunda son halini yayınladı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın büyüyen karnı gözden kaçmadı! Ali Atay’ın biricik eşi karnı burnunda son halini yayınladı

Vücudunu saran siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

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