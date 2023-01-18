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Haberler Magazin 4,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Berkin Gökbudak'ın biricik eşi son halini gizlemeden paylaştı

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Berkin Gökbudak'ın biricik eşi son halini gizlemeden paylaştı

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle yer alan Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncunun bebek beklediği de ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 4,5 aylık hamile olan Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Öte yandan ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınladığı son fotoğraf dikkat çekti. Enver'in doğum öncesi aldığı radikal karar da çok konuşuldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.01.2023 22:22 - Son Güncelleme: 18.01.2023 22:22
4,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son halini gizlemeden paylaştı

Kavak Yelleri dizisi ile adını duyuran Aslı Enver, geçen günlerde geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son halini gizlemeden paylaştı

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncunun bebek beklediği de ortaya çıkmıştı.

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son halini gizlemeden paylaştı

BEBEĞİNİN CİNSİYERİ BELLİ OLDU!
Şimdilerde 4,5 aylık hamile olan Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son halini gizlemeden paylaştı

Ayaklıgazete'nin haberine göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi son halini gizlemeden paylaştı

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınladığı son fotoğraf dikkat çekti.

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