4,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Berkin Gökbudak'ın biricik eşi son halini gizlemeden paylaştı
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle yer alan Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncunun bebek beklediği de ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 4,5 aylık hamile olan Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Öte yandan ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınladığı son fotoğraf dikkat çekti. Enver'in doğum öncesi aldığı radikal karar da çok konuşuldu. İşte detaylar...
18.01.2023 22:22 - Son Güncelleme: 18.01.2023 22:22
Kavak Yelleri dizisi ile adını duyuran Aslı Enver, geçen günlerde geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.