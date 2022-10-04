4,5 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın son hali ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşini görenin nutku tutuldu
Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu sinem Kobal, 2016 yılında Kim Milyoner olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alan ünlü çift, geçen Mayıs ayında ise ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşmuştu. 4,5 ay önce anne olan Sinem Kobal'ın son hali ortaya çıktı. Doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu, fit haliyle ağızları açık bırakırken sosyal medyayı salladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal'ın son hali...
04.10.2022 22:28 - Son Güncelleme: 04.10.2022 22:28
Henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlayan Sinem Kobal, kariyerindeki asıl sıçrayışı başrolünü üstlendiği Selena'yla yaşadı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen oyuncu, 2016 yılında Kim Milyoner olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçen Mayıs ayında ise Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuştu.
4,5 ay önce anne olan Sinem Kobal'ın son hali ortaya çıktı. Kobal, siyah deri pantolonuyla verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.