44’lük Tuğba Özay kış günü yazı yaşattı! Kah bikinisiyle sereserpe uzandı kah ağaç tepesine çıktı! Gençleri cebinden çıkarır

Mankenliğe 1994'te başlayan Tuğba Özay, 1995 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Aynı yıl Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilen ve en iyi vücutlu model ödülünü alan Özay, mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yaptı.