44’lük Tuğba Özay kış günü yazı yaşattı! Kah bikinisiyle sereserpe uzandı kah ağaç tepesine çıktı! Gençleri cebinden çıkarır
Sosyal medyayı epey aktif kullanan Tuğba Özay, kış günü yazı yaşattı. Yoga kampına gideden 44 yaşındaki Özay, bikinisiyle ağaçlara tırmandı, sereserpe pozlar da verdi... Sosyal medyada cesur paylaşımlar yapmayı seven Tuğba Özay son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte 44'lük Tuğba Özay'ın 20'likleri cebinden çıkaran bikinili pozları.
07.11.2022 10:29 - Son Güncelleme: 07.11.2022 10:29
Mankenliğe 1994'te başlayan Tuğba Özay, 1995 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Aynı yıl Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilen ve en iyi vücutlu model ödülünü alan Özay, mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yaptı.
Ünlü manken ve aynı zamanda şarkıcı Tuğba Özay, Gökçek Koyu'nda yazdan kalma sıcak günlerin keyfini çıkardı.
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuğba Özay, bu anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.