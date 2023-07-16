44'lük Çağla Şıkel’den üçüncü çocuk açıklaması! “Ruhun sesini dinlemek önemli” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ’dan 2 oğlu olan Çağla...
İki oğlunun babası Emre Altuğ ile 2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Şıkel'in sevgilisi bir röportajda evlilik iması yaparken ünlü çift ayrılarak herkesi şoke etmişti. Ayrılığa fazla dayanamayıp ilişkilerine bir şans daha veren ikiliden Çağla Şıkel, aşk hayatı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmazken takipçilerine verdiği yanıtlarla şaşırttı. Şıkel, "Bir çocuğa daha enerjiniz ver mı?" ve "Aşk acısı ne kadar sürede geçer" sorularına verdiği yanıtla şaşırttı. İşte Çağla Şıkel'in o açıklamaları...
16.07.2023 12:13 - Son Güncelleme: 16.07.2023 12:13
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıdı.
Ünlü model ve sunucu Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili geçen aylarda baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.
Mekan çıkışı ise objektiflere yansıyan çift, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. İkiliye 'evlilik' soruları yağdı. Çağla Şıkel, gülümseyerek "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" derken aynı soru Nail Gönenli'ye de soruldu.