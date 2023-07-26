44 yaşındaki Özgü Namal sonra ortaya çıktı: “Beni burada da buldunuz” Son halini gören inanamadı! “Kim der 2 çocuk annesi...”

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal, uzun bir süre önce setlere veda etmişti. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020 yılında kaybettikten sonra İstanbul'a dönen ve 9 yıl sonra ekranlara dönemeye karar veren Namal, Cihangir'de telefon görüşmesi yaparken görüntülendi. Muhabirleri karşısında görünce "Beni burada da buldunuz" diyen Namal'ın son hali ise ağızları açık bıraktı. 44 yaşındaki Namal için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Özgü Namal'ın son hali...