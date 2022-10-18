44 yaşındaki Mine Tugay’ın yatak odası halleri olay! Çıplak ayakla yatağın üstüne çıkıp fena coştu! Süper minisini giyen Mine...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Tugay, bu kez yatak odasındaki hallerini kayıt altına alıp paylaştı. Süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Tugay'ın yatak üstünde yaptığı hareketler dikkat çekti. İşte 44 yaşındaki Mine Tugay'ın o paylaşımı...
18.10.2022 18:30 - Son Güncelleme: 18.10.2022 18:38
Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan Mine Tugay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti.