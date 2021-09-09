44 yaşındaki Demet Şener’in havuz pozu çok konuşuldu! Mavi mayosu ayrı duruşu ayrı olay oldu ‘Kim der ki iki çocuk annesi!’
44 yaşındaki Demet Şener'in havuz pozu çok konuşuldu! 2018'de iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, 2019'da Cenk Küpeli ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçen Ocak ayında Küpeli'yle de evliliğini sonlandıran Şener, geçtiğimiz günlerde Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düşen eski manken, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mavi mayosu ile havuzda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Şener'in "Yaz hiç bitmese" notunu düştüğü paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. Fit haliyle dikkat çeken eski manken için 'Kim der ki iki çocuk annesi!' yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
09.09.2021 18:18
- Son Güncelleme: 09.09.2021 18:18
Eski manken Demet Şener, iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile 2018 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Şener, geçtiğimiz günlerde ise Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Şener, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.