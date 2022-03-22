44 yaşındaki Demet Şener amuda kalktı! O anlar sosyal medyayı resmen salladı! Gören "kim der iki çocuk annesi" demeden edemedi
44 yaşındaki Demet Şener amuda kalktı! O anlar sosyal medyayı resmen salladı! Şimdilerde lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Şener'in romantik paylaşımlarının yanı sıra spor salonundan yayınladığı video ve fotoğraflar da büyük ilgi görüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaşan eski manken, genç kızları kıskandıran fit haliyle övgüleri topladı. Ünlü ismin paylaşımını görenler "Kim der iki çocuk annesi" demeden edemedi. İşte Demet Şener'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
22.03.2022 18:15 - Son Güncelleme: 22.03.2022 18:30
Lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile aşk yaşayan eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Düzgün fiziğini hiç aksatmadığı spora borçlu olan Demet Şener, genç kızları kıskandıran fit haliyle övgüleri topladı.