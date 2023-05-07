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Haberler Magazin 44 yaşındaki Çisil Oral’ın son haline bakın! Estetiği abartan oyuncuyu tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi...

44 yaşındaki Çisil Oral’ın son haline bakın! Estetiği abartan oyuncuyu tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi...

Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman, İpek Erdem, Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik rolüyle tanınan Çisil Oral, son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 44 yaşında olan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Estetiği abartan oyuncuyu hayranları tanımakta zorlandı. İşte Çisil Oral'ın şaşkına çeviren son hali...

takvim.com.tr
07.05.2023 23:12 - Son Güncelleme: 07.05.2023 23:12
44 yaşındaki Çisil Oral’ın son haline bakın! Estetiği abartan oyuncuyu tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi...

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Çisil Oral, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.

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44 yaşındaki Çisil Oral’ın son haline bakın! Estetiği abartan oyuncuyu tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi...

Şimdilerde 44 yaşında olan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Estetiği abartan oyuncuyu hayranları tanımakta zorlandı.

44 yaşındaki Çisil Oral’ın son haline bakın! Estetiği abartan oyuncuyu tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi...

Sosyal medya kullanıcıları "Eski halinden eser yok", "Çok değişmiş", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu.

44 yaşındaki Çisil Oral’ın son haline bakın! Estetiği abartan oyuncuyu tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi...

İşte Çisil Oral başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

44 yaşındaki Çisil Oral’ın son haline bakın! Estetiği abartan oyuncuyu tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi...

Gökçe Bahadır

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