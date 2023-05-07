44 yaşındaki Çisil Oral’ın son haline bakın! Estetiği abartan oyuncuyu tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi...
Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman, İpek Erdem, Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik rolüyle tanınan Çisil Oral, son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 44 yaşında olan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Estetiği abartan oyuncuyu hayranları tanımakta zorlandı. İşte Çisil Oral'ın şaşkına çeviren son hali...
07.05.2023 23:12 - Son Güncelleme: 07.05.2023 23:12
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Çisil Oral, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.