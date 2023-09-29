44 yaşındaki Berdan Mardini yarı çıplak paylaştı! Sosyal medya çalkalandı “Sanat için değil ticaret için soyunmuş...”

Son dönemde özel hayatı ve farklı giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü türkücü Berdan Mardini, sosyal medyada yayınladığı pozlarla gündem oldu. Evini arabasını satıp köyüne fabrika kuran ünlü türkücünün gül suyu ve gül yağ ürünlerinin duyurusunu yaptığı fotoğraf olay oldu. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Mardini hakkında birçok yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sanat için değil ticaret için soyunmuş" yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...