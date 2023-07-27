44 yaşındaki Aysun Kayacı adeta sırra kadem basmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı! Bodrum'da görüntülenen Aysun’un son haline bakın...

Zehirli Çiçek, Çat Kapı, Doktorlar, Sessiz Gemiler ve Gece Gündüz gibi dizilerde rol alan Aysun Kayacı, 2012 senesinde bankacı Efe Kapancı ile evlendikten sonra İngiltere'ye taşındı. Bu evlilikten bir de kız çocuğu dünyaya getiren Kayaca, adeta sırra kadem bastı. Uzun süredir kameralardan uzak olan ünlü isim, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı. Siyah bikinisi ile kameralara yansıyan 44 yaşındaki Kayacı'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aysun Kayacı'nın son hali...
Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stant görevlisi olarak başlayan Aysun Kayacı, 1997 yılında katıldığı yarışmada Sedef Avcı ve Deniz Barut'un ardından 3. oldu.
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Kayacı, 2000'li yıllarda Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.
Çat Kapı, Doktorlar, Sessiz Gemiler ve Gece Gündüz gibi dizilerde de yer alan oyuncu, 2012 senesinde bankacı Efe Kapancı ile evlendi ve İngiltere'ye taşındı.