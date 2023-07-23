43'lük Gökhan Özen'in son haline bakın: "Zamanı durdurmuş gibi" 2 kız babası Gökhan gündem olunca paylaştı! Kalp krizi geçirmişti...
Aramazsan Arama, Civciv, Budala, Benim İçin N'apardın ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Gökhan Özen, uzun süre önce gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı. Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı olan Gökhan Özen, yıllar sonra Twitter'da gündem oldu. 43 yaşındaki şarkıcı da "Hayırdır Twitter? bu kadar özlediyseniz yakında İstanbul'dayım merak etmeyin" diyerek son halini paylaştı. Aralık 2022'de kalp krizi geçiren Gökhan Özen son haliyle sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü isim için "Zamanı durdurmuş gibi", "Zaman ters işliyor" , "Adam yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte Gökhan Özen'in son hali...
23.07.2023 14:27 - Son Güncelleme: 23.07.2023 14:27
Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınan Gökhan Özen, 2000'lerde genç kızların sevgilisi haline gelmişti.