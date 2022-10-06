43’lük Çağla Şıkel sınırları fena zorladı! İlk Yorum Melek Baykal’dan: “İnanmıyorum sana” Emre Altuğ ile ‘sevgili sözleşmesi’ ortaya çıkmıştı...
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçen günlerde 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2015'te boşandığı eski eşi Emre Altuğ ile yaptığı 'sevgilisi sözleşmesi' ile gündem olmuştu. 'Yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıkan ikili, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Şıkel şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Boks yaparken sınırları zorlayan ünlü manken, kısa sürede gündem olurken ilk yorum Cennet Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Melek Baykal'dan geldi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
06.10.2022 20:44 - Son Güncelleme: 06.10.2022 20:49
Ünlü model Çağla Şıkel, 2008 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Emre Altuğ ile bir eğlence mekanında dünyaevine girmişti.