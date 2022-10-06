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Haberler Magazin 43’lük Çağla Şıkel sınırları fena zorladı! İlk Yorum Melek Baykal’dan: “İnanmıyorum sana” Emre Altuğ ile ‘sevgili sözleşmesi’ ortaya çıkmıştı...

43’lük Çağla Şıkel sınırları fena zorladı! İlk Yorum Melek Baykal’dan: “İnanmıyorum sana” Emre Altuğ ile ‘sevgili sözleşmesi’ ortaya çıkmıştı...

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçen günlerde 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2015'te boşandığı eski eşi Emre Altuğ ile yaptığı 'sevgilisi sözleşmesi' ile gündem olmuştu. 'Yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıkan ikili, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Şıkel şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Boks yaparken sınırları zorlayan ünlü manken, kısa sürede gündem olurken ilk yorum Cennet Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Melek Baykal'dan geldi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...

06.10.2022 20:44 - Son Güncelleme: 06.10.2022 20:49
43’lük Çağla Şıkel sınırları fena zorladı! İlk Yorum Melek Baykal’dan: “İnanmıyorum sana” Emre Altuğ ile ‘sevgili sözleşmesi’ ortaya çıkmıştı...

Ünlü model Çağla Şıkel, 2008 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Emre Altuğ ile bir eğlence mekanında dünyaevine girmişti.

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43’lük Çağla Şıkel sınırları fena zorladı! İlk Yorum Melek Baykal’dan: “İnanmıyorum sana” Emre Altuğ ile ‘sevgili sözleşmesi’ ortaya çıkmıştı...

Dönemin popüler çiftleri arasında yer alan ikilinin bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı olmuştu.

43’lük Çağla Şıkel sınırları fena zorladı! İlk Yorum Melek Baykal’dan: “İnanmıyorum sana” Emre Altuğ ile ‘sevgili sözleşmesi’ ortaya çıkmıştı...

2015'te evliliklerini sonlandıran Şıkel ile Altuğ'un, geçen günlerde 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıktı.

43’lük Çağla Şıkel sınırları fena zorladı! İlk Yorum Melek Baykal’dan: “İnanmıyorum sana” Emre Altuğ ile ‘sevgili sözleşmesi’ ortaya çıkmıştı...

İkilinin, boşandıktan sonra oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları öğrenildi.

43’lük Çağla Şıkel sınırları fena zorladı! İlk Yorum Melek Baykal’dan: “İnanmıyorum sana” Emre Altuğ ile ‘sevgili sözleşmesi’ ortaya çıkmıştı...

Model ve şarkıcının, yaptığı anlaşmada her iki taraftan birinin basında aşk fotoğraflarının çıkması durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği konuşuldu.

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