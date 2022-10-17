43'lük Çağla Şıkel karın kaslarıyla şov yaptı! Sıkı dostu Alişan kayıtsız kalamadı! Türkücünün yorumunu gören herkes aynı şeyi sordu
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, göbek açık bluzuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Şıkel'in sıkı dostu Alişan'dan geldi. Öte yandan karın kaslarıyla dikkat çeken Şıkel için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
17.10.2022 23:16 - Son Güncelleme: 17.10.2022 23:16
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Şıkel'in sıkı dostu Alişan'dan geldi.