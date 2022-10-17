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Haberler Magazin 43'lük Çağla Şıkel karın kaslarıyla şov yaptı! Sıkı dostu Alişan kayıtsız kalamadı! Türkücünün yorumunu gören herkes aynı şeyi sordu

43'lük Çağla Şıkel karın kaslarıyla şov yaptı! Sıkı dostu Alişan kayıtsız kalamadı! Türkücünün yorumunu gören herkes aynı şeyi sordu

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, göbek açık bluzuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Şıkel'in sıkı dostu Alişan'dan geldi. Öte yandan karın kaslarıyla dikkat çeken Şıkel için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...

17.10.2022 23:16 - Son Güncelleme: 17.10.2022 23:16
43’lük Çağla Şıkel karın kaslarıyla şov yaptı! Sıkı dostu Alişan kayıtsız kalamadı! Türkücünün yorumunu gören herkes aynı şeyi sordu

Attığı her adımla adından söz ettiren Çağla Şıkel, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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43’lük Çağla Şıkel karın kaslarıyla şov yaptı! Sıkı dostu Alişan kayıtsız kalamadı! Türkücünün yorumunu gören herkes aynı şeyi sordu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

43’lük Çağla Şıkel karın kaslarıyla şov yaptı! Sıkı dostu Alişan kayıtsız kalamadı! Türkücünün yorumunu gören herkes aynı şeyi sordu

Çağla Şıkel, göbek açık bluzuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

43’lük Çağla Şıkel karın kaslarıyla şov yaptı! Sıkı dostu Alişan kayıtsız kalamadı! Türkücünün yorumunu gören herkes aynı şeyi sordu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Şıkel'in sıkı dostu Alişan'dan geldi.

43’lük Çağla Şıkel karın kaslarıyla şov yaptı! Sıkı dostu Alişan kayıtsız kalamadı! Türkücünün yorumunu gören herkes aynı şeyi sordu

Alişan, bir kutunun üzerinde poz veren arkadaşına "Uzun göstermiş iyi olmuş" yorumunda bulundu.

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