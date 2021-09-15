43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı

'GENÇLİĞİMDE HEMEN YAPTIRDIM'

Tugay, bir takipçisinin "Yüzünüzde estetik var mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Burnumda var estetik. Çocukken bir kaza geçirmiştim, kırık vardı ve rahat nefes alamıyordum. Gençliğimde hemen yaptırdım. Nefes önemli"