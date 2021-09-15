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Haberler Magazin 43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı

43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı

43 yaşındaki Mine Tugay'dan estetik itirafı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinin sorularını cevaplayan Tugay'ın estetik itirafı ise sosyal medyaya damga vurdu. Takipçisinin sorusu üzerine gençliğinde burnunu yaptırdığını belirten ünlü oyuncunun estetiksiz hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Tugay'ın estetiksiz halini ilk kez görenler de şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mine Tugay'ın estetiksiz hali...

15.09.2021 17:39 - Son Güncelleme: 15.09.2021 17:47
43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevaplayan Tugay, estetik itirafıyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı

'GENÇLİĞİMDE HEMEN YAPTIRDIM'
Tugay, bir takipçisinin "Yüzünüzde estetik var mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Burnumda var estetik. Çocukken bir kaza geçirmiştim, kırık vardı ve rahat nefes alamıyordum. Gençliğimde hemen yaptırdım. Nefes önemli"

43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı

Tugay'ın itirafının ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun eski halini merak edip araştırmaya başladı.

43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı

Oyuncunun estetiksiz halini ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı

İşte Mine Tugay başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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