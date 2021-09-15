43 yaşındaki Mine Tugay’dan estetik itirafı! ‘Gençliğimde hemen yaptırdım’ dedi yıllar önceki hali şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı
43 yaşındaki Mine Tugay'dan estetik itirafı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinin sorularını cevaplayan Tugay'ın estetik itirafı ise sosyal medyaya damga vurdu. Takipçisinin sorusu üzerine gençliğinde burnunu yaptırdığını belirten ünlü oyuncunun estetiksiz hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Tugay'ın estetiksiz halini ilk kez görenler de şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mine Tugay'ın estetiksiz hali...
15.09.2021 17:39
- Son Güncelleme: 15.09.2021 17:47
Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevaplayan Tugay, estetik itirafıyla dikkat çekti.