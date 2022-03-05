43 yaşındaki Mine Tugay salıncak pozuyla ortalığı salladı! Güneşlenen Mine 20’lik genç kızlara resmen taş çıkarttı! Herkes onu konuştu
43 yaşındaki Mine Tugay salıncak pozuyla ortalığı salladı! Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmişti. 47 yaşındaki Tugay, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Salıncakta güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Tugay için "20'lik kızlara taş çıkartır", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
05.03.2022 21:10 - Son Güncelleme: 05.03.2022 21:10
Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı.