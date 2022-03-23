43 yaşındaki Mine Tugay kumsal pozuyla genç kızlara taş çıkardı! Fit haliyle sosyal medyayı yıktı geçti gören yine hayran kaldı
43 yaşındaki Mine Tugay kumsal pozuyla genç kızlara taş çıkardı! Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan Mine Tugay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tugay, Instagram'da yayınladığı son pozla yine çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, kumsalda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle övgü toplayan Tugay'a "Genç kızlara taş çıkartır", "Hiç yaşlanmıyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan kumsal pozu...
23.03.2022 18:06 - Son Güncelleme: 23.03.2022 18:06
43 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Medcezir dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.
Son olarak Zalim İstanbul'da rol alan Tugay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.