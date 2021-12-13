43 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli mavi elbisesi ile boy gösterdi! Derin yırtmacıyla poz verdi gören yorum yapmadan geçemedi
Mine Tugay göğüs dekolteli mavi elbisesi ile boy gösterdi! Medcezir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 43 yaşındaki oyuncu, 3,5 milyonluk Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Göğüs dekolteli ve yırtmaçlı mavi elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Tugay, sosyal medyayı adeta salladı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...
13.12.2021 18:58
- Son Güncelleme: 13.12.2021 18:58
Medcezir dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı.
Özel hayatını sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunan Mine Tugay, son paylaştığı elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
43 yaşındaki Mine Tugay'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı. Takipçileri "Yaşlanmayan kadın", "Sen hiç yaşlanmayacak mısın?", "20'likleri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı.