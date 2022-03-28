43 yaşındaki Mine Tugay en cesur halini yayınladı! Görenin ağzı açık kaldı! Cesaretini konuşturdu yatmadan önce uzanarak...
43 yaşındaki Mine Tugay en cesur halini yayınladı! Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Mine Tugay, cesaretini konuşturdu. Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Tugay, yatmadan önce uzanarak çektiği selfieyi 'iyi geceler' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun makyajsız halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken Tugay, doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. İşte cesaretini konuşturan Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...
28.03.2022 20:18 - Son Güncelleme: 28.03.2022 20:18
Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan 43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.