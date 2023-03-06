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Haberler Magazin 43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Gizlice evlendiği eşi bakın kim! Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ıydı...

43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Gizlice evlendiği eşi bakın kim! Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ıydı...

43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! ATV'nin yayınlandığı döneme damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Vedat karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'ndan müjdeli haber geldi. Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Düğünden ilk kare sosyal medyaya düştü. 43 yaşındaki oyuncunun eşi bakın kim çıktı...

takvim.com.tr
06.03.2023 18:05 - Son Güncelleme: 06.03.2023 18:05
43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Gizlice evlendiği eşi bakın kim! Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ıydı...

Mehmet Ali Nuroğlu, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Sen Anlar Karadeniz'de canlandırdığı Vedat karakteriyle hafızalara kazındı.

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43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Gizlice evlendiği eşi bakın kim! Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ıydı...

Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu'ndan müjdeli haber geldi.

43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Gizlice evlendiği eşi bakın kim! Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ıydı...

Ünlü oyuncunun sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğrenildi. Düğünden ilk kare sosyal medyaya düştü.

43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Gizlice evlendiği eşi bakın kim! Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ıydı...

İşte başta Mehmet Ali Nuroğlu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Gizlice evlendiği eşi bakın kim! Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ıydı...

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