43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Gizlice evlendiği eşi bakın kim! Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ıydı...
43 yaşındaki Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız nikah masasına oturdu! ATV'nin yayınlandığı döneme damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Vedat karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'ndan müjdeli haber geldi. Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Düğünden ilk kare sosyal medyaya düştü. 43 yaşındaki oyuncunun eşi bakın kim çıktı...
06.03.2023 18:05 - Son Güncelleme: 06.03.2023 18:05
Mehmet Ali Nuroğlu, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Sen Anlar Karadeniz'de canlandırdığı Vedat karakteriyle hafızalara kazındı.