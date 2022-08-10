43 yaşındaki Hatice'nin son hali olay! Estetiksiz halini çekinmeden paylaşan Hatice’nin değişimini görenler küçük dilini yuttu
43 yaşındaki Hatice son haliyle olay! 1999 yılında çıkardığı 'Fidayda', 'Çıt Çıt', 'Şeker Oğlan' şarkılarıyla ünlenen Hatice, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şarkıları ve sesinin yanı sıra renkli klipleriyle de yayınlandığı döneme damga vuran ve tam adı Hatice Çarpar olan ünlü şarkıcı, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Ünlü şarkıcı şimdi ise son haliyle çok konuşuldu. Estetiksiz hallerini çekinmeden takipçilerinin beğenisine sunan Hatice'nin son pozları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hatice'nin görenleri şaşkına çeviren değişimi...
10.08.2022 20:05 - Son Güncelleme: 10.08.2022 20:05
Erken yaşta müziğe düşkünlüğünü fark eden ailesinin bu alanda ilerlemesi için teşvik ettiği Hatice, akraba toplantılarında ve düğünlerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı.
1999-2012 yılları arasında 8 albüm yaptı fakat en çok akıllarda kalan şarkısı 'Fidayda' olan Hatice, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.
90'lı yılların sonuna doğru yakaladığı şöhretle adını geniş kitlelere duyuran Hatice, şimdi ise son haliyle adından söz ettirdi.
Estetiksiz hallerini çekinmeden takipçilerinin beğenisine sunan Hatice'nin son pozları sosyal medyaya damga vurdu.