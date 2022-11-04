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Haberler Magazin 43 yaşındaki Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: “Yok artık” Gözler Özcan Deniz’e çevrildi...

43 yaşındaki Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: “Yok artık” Gözler Özcan Deniz’e çevrildi...

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tayt giyip spor yapan Mardini'nin o görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan Mardini'nin son hali meslektaşı Özcan Deniz'e benzetildi. İşte Berdan Mardini'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

04.11.2022 21:06 - Son Güncelleme: 04.11.2022 21:16
43 yaşındaki Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: “Yok artık” Gözler Özcan Deniz’e çevrildi...

Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktaladı.

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43 yaşındaki Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: “Yok artık” Gözler Özcan Deniz’e çevrildi...

Boşanmanın ardından uzun süre özel hayatıyla gündem olan ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamalarla da çok konuşuldu.

43 yaşındaki Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: “Yok artık” Gözler Özcan Deniz’e çevrildi...

Geçen günlerde Etiler'de görüntülenen Mardini, hayatının evi ile işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşam sürdüğünü belirtti.

43 yaşındaki Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: “Yok artık” Gözler Özcan Deniz’e çevrildi...

Mardini, şu sözlerle ise dikkat çekti: "Evlilikten tutun da akrabalarıma kadar öyle acı tecrübeler kazandım ki... Kazanmaz olaydım"

43 yaşındaki Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: “Yok artık” Gözler Özcan Deniz’e çevrildi...

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarına hız veren şarkıcı, bu kez Instagram'da yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.

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