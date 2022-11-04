43 yaşındaki Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! O görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: “Yok artık” Gözler Özcan Deniz’e çevrildi...
İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tayt giyip spor yapan Mardini'nin o görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan Mardini'nin son hali meslektaşı Özcan Deniz'e benzetildi. İşte Berdan Mardini'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
04.11.2022 21:06 - Son Güncelleme: 04.11.2022 21:16
Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktaladı.