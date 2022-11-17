43 yaşında Engin Altan Düzyatan’ın son haline bakın! Gören tanıyamadı! Kimisi Kuşum Aydın’a kimisi İbrahim Tatlıses’e benzetti
Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Kurşun, Kızlar Yurdu ve daha nicesinde rol alan Engin Altan Düzyatan, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. İki çocuğunun annesi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise son haliyle çok konuşuldu. Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişim "Estetik mi, ışık kurbanı mı?" dedirtirken oyuncu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Kuşum Aydın ve İbrahim Tatlıses'e benzetildi. İşte Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medyada çok konuşulan son hali...
17.11.2022 19:35 - Son Güncelleme: 17.11.2022 19:43
İki çocuğunun annesi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı.
Ünlü oyuncu, şimdi ise son haliyle çok konuşuldu. Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişim "Estetik mi, ışık kurbanı mı?" dedirtti.
KUŞUM AYDIN VE İBRAHİM TATLISES'E BENZETİLDİ
Düzyatan'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan oyuncu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Kuşum Aydın ve İbrahim Tatlıses'e benzetildi.