42’lik Uğur Bilgin evlilik yolunda ilk adımı attı! Bakın müstakbel eşi kim! Ecem Erkek kayıtsız kalmadı! Güldür Güldür’ün Mesut’u meğer...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum ve beğeni yaptığı paylaşıma Ecem Erkek, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Aylin Kontante, Ali Sunal, Gonca Vuslateri gibi isimler de kayıtsız kalmadı.