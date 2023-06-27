42'lik Uğur Bilgin evlilik yolunda ilk adımı attı! Bakın müstakbel eşi kim! Ecem Erkek kayıtsız kalmadı! Güldür Güldür’ün Mesut’u meğer...
Güldür Güldür Show adlı programda Mesut karakterini canlandıran 42 yaşındaki Uğur Bilgin'den müjdeli haber geldi. Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu, nişandan kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma; Ecem Erkek, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Aylin Kontante, Ali Sunal, Gonca Vuslateri gibi isimlerden yorum gecikmedi. Öte yandan Uğur Bilgin'in nişanlısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bakın Uğur Bilgin'in müstakbel nişanlısı kim...
27.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:21
Güldür Güldür Show adlı programda Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum ve beğeni yaptığı paylaşıma Ecem Erkek, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Aylin Kontante, Ali Sunal, Gonca Vuslateri gibi isimler de kayıtsız kalmadı.
Ünlü isimler, nişanlı çifte tebrik mesajları atarak iyi dileklerde bulundu. Öte yandan Uğur Bilgin'in nişanlısı sosyal medyada ilgi odağı oldu.