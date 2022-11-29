42’lik Demet Evgar’dan karnı burnunda poz! Siyah mayosuyla kamera karşısına geçti! Kamera arkası sosyal medyayı salladı...
Levent Babataş ile 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Demet Evgar, geçen ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sosyal medyayı aktif kullanana çiçeği burnunda anne Demet Evgar, hamilelik döneminde yaptığı karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, "Yakın geçmiş kamera arkalı" kızına hamile olduğu dönemden karelerini paylaştı. Siyah mayosu ve pembe elbisesi ile kamera karşısına geçen Evgar'ın karnı burnunda pozları, kısa sürede gündem oldu. İşte Demet Evgar'ın o paylaşımı...
29.11.2022 18:27 - Son Güncelleme: 29.11.2022 18:35
Ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı Levent Babataş ile geçen Mart ayında Emirganda'ki evinin bahçesinde nikah masasına oturmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanana çiçeği burnunda anne Demet Evgar, hamilelik döneminde yaptığı karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi.