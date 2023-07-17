42 yaşındaki Özlem Yıldız’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Yapılan çirkin yorum Özlem’i çileden çıkardı...
Sinan Serter ile 2005-2013 yılları arasında evli kalan ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın Demir adında bir oğlu oldu. Ünlü sunucu, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda koca delikanlı olan Demir'in annesinin boyuna yetiştiği görüldü. Paylaşım binlerce beğeni alırken bir sosyal medya kullanıcısının yorumu Yıldız'ı çileden çıkardı. İşte Özlem Yıldız'ın biricik oğlu ve yapılan o çirkin yorum...
17.07.2023 15:55 - Son Güncelleme: 17.07.2023 15:55
Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyuran ünlü sunucu Özlem Yıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenen Yıldız, 2007'de oğlu Demir'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.