42 yaşındaki Nehir Erdoğan’ın 2 yıllık eski eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...
Yabancı Damat dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yaptı. 2008 yılında Huysuz Virjin, İbrahim Tatlıses gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte üstlenen Erdoğan, kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun aşkları merak konusu oldu. Erdoğan'ın 2 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 42 yaşındaki Nehir Erdoğan'ın eski eşi kimmiş...
10.01.2023 00:09 - Son Güncelleme: 10.01.2023 00:09
Yabancı Damat, İkizler Memo-Can, Benim Adım Melek gibi dizilerde rol alan Nehir Erdoğan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı merak edilen Erdoğan hakkında en çok "Nehir Erdoğan evli mi?", "Nehir Erdoğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.