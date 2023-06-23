42 yaşındaki Cansu Dere’den mayolu paylaşım! Islak saçlarıyla poz veren Cansu sosyal medyanın gündeminde! Gören bir daha bakıyor...
Sadakatsiz, Ezel, Anne, Sıla gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Dere, mavi mayosu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Islak saçlarıyla kamera karşısına geçen oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte 42 yaşındaki Cansu Dere'nin o paylaşımı...
23.06.2023 08:53 - Son Güncelleme: 23.06.2023 08:54
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Cansu Dere, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.