42 yaşındaki Arda Kural son halini paylaştı! Günden güne eriyen Arda ağızları açık bıraktı! “Leonardo DiCaprio bak işine kardeşim...”
2000'li yılların ilk dönemlerinde "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti. 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de tedavi gören Kural, "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine geri dönmüştü. Zaman zaman son halini sosyal medya hesabında yayınlayarak gündeme gelen Kural, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Günden güne eriyen ünlü oyuncu, yeni görüntüsüyle ağızları açık bırakırken "Leonardo DiCaprio bak işine kardeşim", "Vay be emret komutanımdaki şekli almışın azmin gücü helal" yorumları yapıldı. İşte 42 yaşındaki Arda Kural'ın son hali...
24.02.2023 00:56 - Son Güncelleme: 24.02.2023 00:56
Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan Arda Kural, 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol aldı.
Hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla bir dönem fırtınalar estiren Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara verdi.
Zor günleri geride bırakan ve "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine de geri dönen Arda Kural, zaman zaman son halini sosyal medya hesabında yayınlayarak gündeme geldi.