42 yaşında 2 çocuk annesi! Rıza Baba’nın ilk göz ağrısı Pınar Aydın’ın son haline bakın! Arka Sokaklar’ın ilk Pınar’ıydı...

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın kızı Pınar rolü ile izleyici karşısına çıkan Pınar Aydın, yıllar sonra gündem oldu. Harun Ovalıoğlu ile evlenerek Giresun'a taşınan iki çocuk annesi Aydın'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...
Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın kızı Pınar ile izleyici karşısına çıkan Pınar Aydın'ın son hali merak edildi.
2006-2008 seneleri arasında rol alan ve daha sonra Harun Ovalıoğlu ile evlenerek Giresun'a taşınan iki çocuk annesi Aydın'ın son halini görenler ise inanamadı.
42 yaşındaki Pınar Aydın için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı.