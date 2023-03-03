41’lik Simge Sağın vücudunu saran spor tarzıyla dikkat çekti! Kalça çalışan Simge taytını çekip öyle hareketler yaptı ki...
Attığı her golden sonra Nef Stadyumu'nda Simge Sağın'dan 'Aşkın Olayım' şarkısı çalan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, geçen günlerde yaptığı paylaşıma şarkıcıyı etiketlemişti. Sağın da Arjantinli yıldızın paylaşımına kayıtsız kalmamış ve ikili sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise bambaşka bir paylaşımla dikkat çekti. Kalça ve bacak çalışan ünlü şarkıcı, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. 41 yaşındaki Sağın hem tarzı hem de fit haliyle çok konuşuldu. İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...
03.03.2023 23:51 - Son Güncelleme: 04.03.2023 00:28
Galatasaray'ın yıldız ismi Arjantinli Mauro Icardi, geçen günlerde Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını şarkıcıyı etiketleyerek sosyal medya hesabında yayınladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Simge Sağın, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.