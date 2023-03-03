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Haberler Magazin 41’lik Simge Sağın vücudunu saran spor tarzıyla dikkat çekti! Kalça çalışan Simge taytını çekip öyle hareketler yaptı ki...

41’lik Simge Sağın vücudunu saran spor tarzıyla dikkat çekti! Kalça çalışan Simge taytını çekip öyle hareketler yaptı ki...

Attığı her golden sonra Nef Stadyumu'nda Simge Sağın'dan 'Aşkın Olayım' şarkısı çalan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, geçen günlerde yaptığı paylaşıma şarkıcıyı etiketlemişti. Sağın da Arjantinli yıldızın paylaşımına kayıtsız kalmamış ve ikili sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise bambaşka bir paylaşımla dikkat çekti. Kalça ve bacak çalışan ünlü şarkıcı, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. 41 yaşındaki Sağın hem tarzı hem de fit haliyle çok konuşuldu. İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
03.03.2023 23:51 - Son Güncelleme: 04.03.2023 00:28
41’lik Simge Sağın vücudunu saran spor tarzıyla dikkat çekti! Kalça çalışan Simge taytını çekip öyle hareketler yaptı ki...

Galatasaray'ın yıldız ismi Arjantinli Mauro Icardi, geçen günlerde Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını şarkıcıyı etiketleyerek sosyal medya hesabında yayınladı.

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41’lik Simge Sağın vücudunu saran spor tarzıyla dikkat çekti! Kalça çalışan Simge taytını çekip öyle hareketler yaptı ki...

Sağın da Arjantinli yıldıza kayıtsız kalmadı ve paylaşımı kalp emojisi ile kendi sayfasına taşıdı. Daha sonra ünlü isimler, karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeye başladı.

41’lik Simge Sağın vücudunu saran spor tarzıyla dikkat çekti! Kalça çalışan Simge taytını çekip öyle hareketler yaptı ki...

Sağın'ın Beşiktaş'ı takipten çıkması ise dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. İkilinin peş peşe hamleleri "Yeni bir aşk mı doğuyor" sorusunu akıllara getirirken Icardi eski eşiyle barıştığını duyurdu.

41’lik Simge Sağın vücudunu saran spor tarzıyla dikkat çekti! Kalça çalışan Simge taytını çekip öyle hareketler yaptı ki...

Tüm bunların ardından Simge Sağın'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

41’lik Simge Sağın vücudunu saran spor tarzıyla dikkat çekti! Kalça çalışan Simge taytını çekip öyle hareketler yaptı ki...

Sosyal medyayı aktif kullanan Simge Sağın, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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