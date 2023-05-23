41'lik Simge Sağın bikinili pozunu yayınladı! Tuvaletten paylaşım yapan Simge sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes aynı şeyi merak etti
Hande Erçel mayolu boy gösterdi görenler, 'ne yapıyorsunuz Hande Hanım?' demeden geçmedi! Oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ve ilişkisinin çok iyi gittiğini ifade eden Hande Erçel, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Hande'nin mayolu paylaşımını gören yorum yağdırdı. İşte 'Ne yapıyorsunuz Hande Hanım?' dedirten Hande Erçel'in çok konuşulan pozu...
23.05.2023 21:53 - Son Güncelleme: 23.05.2023 21:53
'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük bir çıkış yapan Simge Sağın, kariyerinin yanı sıra sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.