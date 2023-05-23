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Haberler Magazin 41'lik Simge Sağın bikinili pozunu yayınladı! Tuvaletten paylaşım yapan Simge sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes aynı şeyi merak etti

41'lik Simge Sağın bikinili pozunu yayınladı! Tuvaletten paylaşım yapan Simge sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes aynı şeyi merak etti

Hande Erçel mayolu boy gösterdi görenler, 'ne yapıyorsunuz Hande Hanım?' demeden geçmedi! Oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ve ilişkisinin çok iyi gittiğini ifade eden Hande Erçel, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Hande'nin mayolu paylaşımını gören yorum yağdırdı. İşte 'Ne yapıyorsunuz Hande Hanım?' dedirten Hande Erçel'in çok konuşulan pozu...

takvim.com.tr
23.05.2023 21:53 - Son Güncelleme: 23.05.2023 21:53
41’lik Simge Sağın bikinili pozunu yayınladı! Tuvaletten paylaşım yapan Simge sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes aynı şeyi merak etti

'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük bir çıkış yapan Simge Sağın, kariyerinin yanı sıra sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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41’lik Simge Sağın bikinili pozunu yayınladı! Tuvaletten paylaşım yapan Simge sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes aynı şeyi merak etti

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, zaman buldukça tatil yapmayı da ihmal etmedi.

41’lik Simge Sağın bikinili pozunu yayınladı! Tuvaletten paylaşım yapan Simge sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes aynı şeyi merak etti

Son olarak İzmir'de sahne alan Simge Sağın, bikinili bir pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

41’lik Simge Sağın bikinili pozunu yayınladı! Tuvaletten paylaşım yapan Simge sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes aynı şeyi merak etti

Tuvalette verdiği pozu yayınlayan Sağın, kısa sürede gündem olurken paylaşım birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

41’lik Simge Sağın bikinili pozunu yayınladı! Tuvaletten paylaşım yapan Simge sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes aynı şeyi merak etti

Ünlü şarkıcının bikinili pozu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısmı beğenirken bir kısmı şarkıcıyı eleştirdi.

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